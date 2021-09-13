تليجراف: "لا مزيد من الإغلاق" رسالة جونسون بمؤتمر "كورونا فى الشتاء" غدا

كتبت رباب فتحى

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون "يعارض تماما" فرض مزيد من عمليات الإغلاق بينما يستعد لوضع خطته لتخطي البلاد أزمة كورونا خلال الخريف والشتاء المقبلين.

وقالت الصحيفة إن جونسون سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء، لتحديد الكيفية التي ستلعب اللقاحات دورا مركزيا في استجابة المملكة المتحدة لأزمة فيروس كورونا خلال الأشهر المقبلة.

وقال مصدر حكومي كبير: "الخريف والشتاء يمثلان بعض من عدم اليقين غير أن رئيس الوزراء يعارض تماما مواجهة إغلاق آخر".

ووفقا لصحيفة "تيلجراف"، سيؤكد بوريس جونسون رسالة مفادها أنه "بكل تأكيد" ضد إغلاق آخر لأنه يصر على أن البلاد يجب أن "تتعلم كيف تتعايش مع" فيروس كورونا.

وسيضع رئيس الوزراء مخططه الشتوي في ما سيكون أول مؤتمر صحفي له بشأن فيروس كورونا منذ إلغاء جميع القيود القانونية تقريبًا في يوليو.

ومن المتوقع أن يلتزم بإلغاء بعض صلاحيات فيروس كورونا التي منحها له النواب في مارس 2020 ، بما في ذلك تلك التي تسمح له بإغلاق الاقتصاد وفرض قيود على التجمعات.

وحث حزب العمال الحكومة على "السيطرة قبل الشتاء" ، واصفا إعلان وزير الصحة ساجد جافيد الدراماتيكي يوم الأحد بأن الحكومة تخلت عن خططها الخاصة بجوازات سفر اللقاحات المحلية "تتويجا لصيف من الفوضى من الوزراء".

قال مصدر حكومي رفيع لصحيفة التليجراف ، واصفًا الحجة التي من المقرر أن يطرحها جونسون هذا الأسبوع ، "هذا هو الوضع الطبيعي الجديد. نحتاج أن نتعلم كيف نتعايش مع كوفيد."

وأكد "اللقاحات هي جدار دفاع. يقدم الخريف والشتاء بعض عدم اليقين ، لكن رئيس الوزراء بكل تأكيد ضد إغلاق آخر ".

تشير التقارير إلى أنه من المقرر إلغاء نظام إشارات المرور الذي يحكم السفر الدولي ، بالإضافة إلى متطلبات الوافدين البريطانيين الذين تم تطعيمهم بالكامل لدفع تكاليف اختبارات PCR.

ومع ذلك ، ورد أن الحكومة لا يزال بإمكانها إعادة فرض القيود فيما يتعلق بأقنعة الوجه ويمكنها إعادة إصدار نصائح العمل من المنزل إذا زادت العدوى.