تكريم أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية ورئيس هيئة الأوقاف الأسبق لدعمهما التحول الرقمى بـ200 مؤسسة

كتب - إسماعيل رفعت

كرم فريق msp الشريك الطلابي لشركة مايكروسوفت بجامعة الأزهر، الدكتور أسامة العبد أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، لدعمه التحول الرقمي عبر 200 جامعة داخل وخارج مصر في كافة أنحاء العالم، وعبر عمله الأكاديمي واللجنة الدينية بمجلس النواب، ومنتديات وفعاليات الجامعات حول العالم التي لم تتوقف خلال جائحة كورونا.

وجرى التكريم خلال تخريج 1600 طالب في برنامج نحو الثريا للتحول الرقمي للطلاب ضمن مبادرة محو الأمية التكنولوجية بالشراكة مع مجلس الشباب المصري ومجموعة القاهرة، في إطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمي ومحو الأمية التكنولوجية.

التكريم جاء برعاية المهندس عبيد عاطف مدير البرامج التعليمية لشركة لميكروسوفت في الشرق الأوسط، حيث يجري اختيار الشخصيات المؤثرة في تعزيز المشاركة والقضايا الملحة، ويأتي في مقدمتها التحول الرقمي الذي تعمل الدولة على الإسراع في ميكنة ورقمنة العمل في كافة قطاعات الدولة لضمان النجاح والترشيد والشفافية والجودة في تقديم الخدمات لكافة فئات الشعب.

كما كرم الفريق، المهندس صلاح الجندي رئيس هيئة الأوقاف الأسبق، حيث أكدت المبادرة أن فعاليات المبادرة وجهودها تأتي في سياق اهتمام وحرص القيادة السياسية على تعزيز التوعية بمحو الأمية التكنولوجية، خاصة أن عدد كبير من الشباب مستهكلين كثيراً للتكنولوجيا، لكن نادراً ما يتقنونها ولكن إذا أراد الشباب المشاركة بشكل كامل في العالم يجب أن يكونوا ملمين بالتكنولوجيا وليس مجرد مستهلكين، لأن التكنولوجيا ستكون حاجة ملحة في المستقبل عن طريق توفير الوظائف التقنية لاسيما، وأن التقدم العلمي يلعب دوراً رئيساً في كل المجالات والتحديات التي تواجه المجتمع مثل تغير المناخ، والفقر، وعدم المساواة.