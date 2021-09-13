تفاصيل مصرع عروسة يوم شراء عفشها بكفر الشيخ.. والقرية تتلقى العزاء (لايف)

كفر الشيخ - محمد سليمان

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة كفر الشيخ، بعد وفاة عروس تدعى بوسى رأفت البرعى، والتى لقيت مصرعها أثناء الذهاب رفقة عريسها وعدد من أفراد العائلتين، لشراء عفش عش الزوجية، ليحدث لهما حادث تصادم وتلقى العروس مصرعها، فيما يصاب العريس بإصابات بالغة، وكذلك والد العريس والعروس، نتيجة الحادث، ويتم نقلهم إلى مستشفى دمياط الجامعي.

وقالت عمة العروس أن العروسة كانت اجتماعية بشوشة محبوبة من الجميع، وكانت محبوبة من القرية كلها، مشيرة إلى أن أسرة عريسها كانت سعيدة بالعروسة، واضافت عمة أن العروسة كانت فى طريقها مع عريسها لشراء الاثاث بعدما تم الاتفاق عليه والانتهاء من تصميمه وتنفيذه.

واضافت إحدى قريبتها أن المتوفاة كانت عروس الجنة، مشيره الى أنها كانت فى طريقها إلى دمياط لشراء الأثاث الخاص بشقتها قبل أيام من إتمام الزفاف، وتابعت أن العروس كانت أقرب إليها من أولادها فهى من قامت بتربيتها ورعايتها .

وشيع المئات من أهالى مدينة كفر الشيخ، جثمان فتاة تدعى بوسى رأفت البرعي، والتى لقيت مصرعها أثناء الذهاب رفقة عريسها وعدد من أفراد العائلتين، لشراء عفش عش الزوجية، ليحدث لهما حادث تصادم وتلقى العروس مصرعها فيما يصاب العريس بإصابات بالغة وكذلك والد العريس والعروس، نتيجة الحادث، ويتم نقلهم إلى مستشفى دمياط الجامعي، وقامت عدد من النساء بإطلاق الزغاريد فى مشهد توديع عروس كفر الشيخ، وردد المشيعون عبارات: "لا إله إلا الله .. عروس الجنة إن شاء الله".

وتجمع العشرات من أهالى مدينة كفر الشيخ بالقرب من مقابر غرب مدينة كفر الشيخ، فى جنازة شعبية كبيرة، لتوديع عروس كفر الشيخ، فيما تجمع عدد من أسرة العروسين أمام أحد المستشفيات الخاصة بمدينة كفر الشيخ قبل تشييع جثمان العروس، لمتابعة نقل المصابين من العائلتين قادمين من دمياط قبل التوجه للمقابر.

وكتبت العروس التى لقيت مصرعها أمس على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك منشورا قالت فيه: «بإذن الله عفشى يوم الجمعة بعد الصلاة عند البيت العزبة الجديدة شارع الثلاجة، وطبعا هستناكم تشرفونى وكلكم إخواتي، وأكيد مش محتاجين عزومة وإن شاء الله هتبقى أحلى فرحة»، ولكن القدر كانت له كلمة أخري.

كانت عروس كفر الشيخ تستعد للزفاف خلال أيام، تحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، لسرادق عزاء حزناً على وفاة العروس، ليؤكد الجميع أن العروس كانت مثالًا يحتذى فى الأدب والأخلاق، متمنيين لها العفو والمغفرة وأن تكون عروس فى الجنة.