تفاصيل غرق مهندس الدقهلية لحظة ولادة زوجته..ووالده: عثرنا على جثته بعد 10أيام

الدقهلية - شريف الديب

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مع والد المهندس أحمد عاطف، الذى عثر على جثمانه غارقا داخل مياه نهر النيل أسفل كوبري جامعة المنصورة بعد 10 أيام من اختفائه.



والد المهندس أحمد عاطف

"أنا أب قلبه محروق على ابنه وعايز حق ابني".. هكذا عبر والد المهندس أحمد عاطف، عن حزنه لوفاة ابنه، مطالبا جميع المصريين بالوقوف بجانبه حتى يحصل على حق ابنه ويعرف من ارتكب الواقعة بحقه.

وأشار إلى أن ابن أحمد ولد يوم الجمعة الماضي الساعة الثامنة صباحا، حيث يذهب بنفسه إلى المستشفى مع زوجة ابنه حتى اطمأن على إتمام عملية الولادة وقدوم حفيده بسلام وصحة جيدة، وبعدها بدأ يبحث عن ابنه الذي اختفى تماما يوم الأربعاء قبل ولادة ابنه.

وقال، إن الجميع يشهد بأخلاق أحمد وعدم وجود خلاف بينه وبين أحد، مؤكدا أن ابنه لم يكن مديونا بمبلغ مالي لأحد الأشخاص كما يشاع.

وأضاف أن ابنه قبل اختفائه، تحدث معه وكان سعيدا بولادة ابنه ولم يكن هناك ما يدعو للقلق بشأنه، حيث تحدث لابنه المولود وقال له "ثواني وهجيلك يا كنان يا حبيبي واجيب الفلوس"، مشيرا إلى أنه حتى هذه المكالمة لم يكن أحمد قد حصل على الأموال بعد.

جدير بالذكر أن مدير أمن الدقهلية، كان قد تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من الأهالي لمأمور مركز المنصورة بالعثور على جثة داخل مياه نهر النيل أسفل كوبري الجامعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "أحمد ع" المهندس المتغيب منذ أكثر من أسبوع، وتم نقله إلى مشرحة المستشفي الدولي، وتحرير محضر بالواقعة.

واستمعت النيابة إلى أقوال غادة زوجة المهندس أحمد عاطف، والتى اتهمت فيه أحد اصدقاءه، والذى أشار إليه المجنى عليه، فى آخر اتصال بينها وبين زوجها، وأكد لها بأنه معه وهو آخر من قام بمشاهدته، وكان فى طريقه للحصول منه على بعض الأموال، نظرا لأنها كانت فى حالة ولاده تحسبا لأى ظرف.