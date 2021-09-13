ترامب يهاجم بوش: البرجان التوأمان سقطا خلال ولايته وقاد رئاسة فاشلة

كتبت: نهال أبو السعود

هاجم الرئيس السابق ترامب الرئيس الأسبق جورج بوش لتحذيره من التطرف الداخلي خلال خطابه بمناسبة الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية، مشيرا إلى أن بوش لا ينبغي أن يلقي محاضرة على أى شخص.

قال ترامب في بيان: "من المثير للاهتمام مشاهدة الرئيس السابق بوش، المسؤول عن الأمر كله، حيث يحاضرنا بأن الإرهابيين على "اليمين" يمثلون مشكلة أكبر من أولئك الذين ينتمون إلى دول أجنبية .. إذا كان الأمر كذلك ، فلماذا كان على استعداد لإنفاق تريليونات الدولارات ويكون مسؤولاً عن موت ملايين الأشخاص؟ لا ينبغي أن يلقي علينا محاضرة عن أي شيء ".

وأشار ترامب إلى أن البرجين التوأمين سقطتا خلال فترة ولايته ، وقال إن بوش قاد رئاسة فاشلة وغير ملهمة.

من جانبه، تحدث بوش يوم 11 سبتمبر خلال حفل تأبين بالقرب من شانكسفيل ، بنسلفانيا ، حيث تحطمت إحدى الطائرات الأربع في 11 سبتمبر وسلط الضوء على أوجه التشابه بين المتطرفين العنيفين في الخارج المتطرفين في الداخل.

وقال بوش: "لقد رأينا أدلة متزايدة على أن الأخطار على بلدنا يمكن أن تأتي ليس فقط عبر الحدود ، ولكن من العنف الذي يتجمع في الداخل".

وتابع: "هناك القليل من التداخل الثقافي بين المتطرفين العنيفين في الخارج والمتطرفين العنيفين في الداخل. ولكن في ازدرائهم للتعددية ، وتجاهلهم لحياة الإنسان ، وتصميمهم على تدنيس الرموز الوطنية ، فإنهم أبناء نفس الروح ، ومن واجبنا المستمر مواجهتها ".