اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تحرير 40 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق ورفع 711 إشغالا ومصادرة 36شيشة بالبحيرة

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 03:16 م
تحرير 40 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق ورفع 711 إشغالا ومصادرة 36شيشة بالبحيرة حملة رفع الإشغالات ومصادرة الشيش بالبحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة، استمرت حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وأسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 311 حالة إشغال طريق مخالفة وتحرير 34 محضر عدم إرتداء كمامة وغلق ومصادرة 15 شيشة بدمنهور ، 264 حالة إشغال طريق مخالفه عبارة عن تندات وفروشات بكفر الدوار، 30 حالة إشغال مخالفة ومصادرة 19 شيشة بمركزى رشيد وبدر ، 60  حالة إشغال طريق مابين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة حوش عيسى ، 46 حالة إشغال طريق مابين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة ابوحمص

كما تم تحرير 6 محاضر لعدم إرتداء كمامة ومصادرة 2 شيشة بكوم حمادة .

 

حملة رفع الاشغالات ومصادرة الشيش بالبحيرة (1)
حملة رفع الإشغالات ومصادرة الشيش بالبحيرة 

 

حملة رفع الاشغالات ومصادرة الشيش بالبحيرة (2)
الشيش المضبوطة بالحملة 
 
حملة رفع الاشغالات ومصادرة الشيش بالبحيرة (3)
حملة رفع الإشغالات ومصادرة الشيش بالبحيرة 

البحيرة

محافظ البحيرة

إزالة اشغالات بالبحيرة

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محاضر عدم ارتداء الكمامة

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