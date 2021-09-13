تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

كتب ــ عبد الرحمن سيد

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 4310 مخالفات مرورية متنوعة، بينها 1345 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و122 مخالفات السير بدون تراخيص، و11 مخالفة للدراجات النارية و13 مخالفة موقف عشوائى و56 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.