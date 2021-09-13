بملابس بيضاء وأعلام.. احتجاجات فى البرازيل تطالب بإقالة الرئيس.. صور

فاطمة شوقى

شارك الآلاف من البرازيليين فى مظاهرات فى عدة مدن برازيلية ضد الرئيس جايير بولسونارو، والتى دعت إليها الجماعات اليمينة مثل حركة برازيل حرة، حسبما قالت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية.

نظمت حركات برازيل حرة Brasil Libre (MBL) و Ven Para la Calle و الشباب الحر Juventud Libre أمس الأحد، ما يسمى باحتجاج كبير في بعض مدن البرازيل للمطالبة بإقالة الرئيس جايير بولسونارو.



اخرج بولسونارو شعار الاحتجاجات

وأفاد المنظمون أن الهدف من المظاهرات الجديدة هو بناء جبهة معارضة واسعة والضغط من أجل بدء عملية عزل (محاكمة سياسية) ضد الرئيس، وأشاروا في دعوتهم إلى أن المظاهرات يجب أن تجمع أحزاب المعارضة والنقابات.

وسيكون الاحتجاج أيضًا ردًا على الأعمال ذات الأجندات والخطب غير الديمقراطية ضد المحكمة الفيدرالية العليا من قبل بولسونارو ، والتي حدثت في يوم الاستقلال (7 سبتمبر) في جميع أنحاء البلاد.



اخرج بولسونارو

وقالت الرابطة "ندعو جميع الأطراف والقادة والجمعيات المدنية ، طالما أنهم يحترمون الحاجة إلى ترك أجنداتهم الخاصة وتفضيلاتهم الانتخابية خارج نطاق القانون ، إلى الاتحاد من أجل الإطاحة برئيس انقلاب وسلطوي".

في ريو دي جانيرو ، تجمع بضع مئات من الأشخاص في الصباح على شاطئ كوباكابانا ، وارتدى العديد منهم قمصانًا بيضاء كدليل على الحياد السياسي ، ومزجوا الأعلام البرازيلية (المحددة في اليمين) ،مع شعار "اخرج بولسونارو".



البرازيليين يحتجون ضد بولسونارو

وفقًا للمتحدثة حركة Ven para la Calle ، لوسيانا ألبرتو ، تم تحديد هتاف اقالة بولسونارو" الذى كان يتردد فى جميع أنحاء المدن البرازيلية

منذ الدعوات الأولى ، رفض حزب العمال الانضمام إلى منصة الحركات التي لعبت دورًا رئيسيًا في الانقلاب البرلماني القضائي الذي ارتُكب ضد الرئيسة السابقة ديلما روسيف في عام 2016.