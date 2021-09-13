اليوم السابع
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بلينكن يدافع عن بايدن في شهادة أمام الكونجرس الأمريكي

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 06:47 م
بلينكن يدافع عن بايدن في شهادة أمام الكونجرس الأمريكي وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين
كتبت: نهال أبو السعود

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من المقرر أن يدافع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين عن انسحاب إدارة بايدن من أفغانستان بعد 20 عامًا أمام استجواب من المشرعين من كلا الحزبين في الكونجرس الرافضين للرحيل الفوضوي، وفقا لصحيفة ذا هيل.

 

سيمثل بلينكين أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بعد جهود إجلاء نقلت جواً 124 ألف شخص إلى خارج البلاد - لكن ذلك ترك العديد من الأفغان المستضعفين وراءهم.

 

من المتوقع أن يقول بلينكين، وفقًا لشهادته الافتتاحية المكتوبة التي تم مشاركتها قبل جلسة الاستماع: "لا يوجد دليل على أن البقاء لفترة أطول كان سيجعل قوات الأمن الأفغانية أو الحكومة الأفغانية أكثر مرونة أو مكتفية ذاتيا. إذا لم تكن 20 سنة ومئات المليارات من الدولارات من الدعم والمعدات والتدريب كافية ، فلماذا قد تحدث سنة أخرى ، أو خمسة ، أو عشر فرقًا؟".

 

من المقرر أن تكون جلسة الاستماع الأولى من بين العديد من جهود الرقابة من جانب المشرعين للحصول على إجابات من وزارة الخارجية وكذلك وزارة الدفاع حول الانسحاب السريع وخطط الإدارة لمساعدة الحلفاء الذين عملوا جنبًا إلى جنب مع الجيش.

 

في ملاحظاته الافتتاحية ، ألقى بلينكين باللوم إلى حد كبير على إدارة ترامب في تعطيل معالجة تأشيرات الهجرة الخاصة (SIV) الممنوحة للمترجمين الفوريين وغيرهم ممن ساعدوا الجيش ، إلى جانب عائلاتهم.

 

سيقول بلينكين: "لم تكن هناك مقابلة واحدة لمقدم طلب SIV في كابول خلال تسعة أشهر ، بالعودة إلى مارس من عام 2020. كان البرنامج في الأساس في مأزق في غضون أسبوعين من تولينا المنصب ، استأنفنا عملية مقابلة SIV في كابول."

 

دافعت إدارة بايدن مرارًا وتكرارًا عن التخطيط لها بالقول إنه لم يتوقع أحد مثل هذا السقوط السريع للبلاد.

 

وقال الجنرال مارك ميلي ، رئيس هيئة الأركان المشتركة ، للصحفيين في وقت سابق: "لم يكن هناك شيء رأيته أنا أو أي شخص آخر منا يشير إلى انهيار هذا الجيش وهذه الحكومة في 11 يومًا".


الولايات المتحدة

بلينكن

بايدن

أفغانستان

كابول

الكونجرس الأمريكي

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