بلينكن: ذهبنا إلى أفغانستان لمحاسبة المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت إلى أفغانستان لمحاسبة المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "حققنا أهدافنا في أفغانستان بمقتل بن لادن وتدهور قدرات القاعدة"، متابعا: لم يكن هناك أي دليل على أن بقاءنا في أفغانستان سيساعد القوات الحكومية".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن خصوم الولايات المتحدة الأمريكية أرادوا لها التعثر لعقد إضافي في أفغانستان.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الإدارة الحالية ورثت اتفاقا من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع حركة طالبان.