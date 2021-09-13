بث مباشر من مكان حادث مصرع طفلة داخل أسانسير في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أمام العقار الذى شهد مصرع طفلة، إثر احتجازها بالمصعد في مدينة بورفؤاد بمحافظة بور سعيد صباح اليوم الإثنين.

وقال محمد أحمد أحد شهود العيان من سكان العمارة، أنه فوجئ بصراخ من الطابق الرابع، مشيرا إلى أنه فور وصوله عثر على طفلة محشورة الجمجمة بين باب المصعد والجدار.

وأضاف: حاولنا إخراج الطفلة إلا أننا لم ننجح إلا بعد محاولة تحريك المصعد إلى الطابق الأسفل، مشيرا إلى أن الطفلة توفيت فورا نتيجة إصابتها بتهتك فى الجمجمة.

متابعا أن الطفلة ليست من سكان العقار بل جاءت مع أسرتها لتقديم التهنئة فى أحد الأفراح الموجودة بالعقار وتركتها أسرتها مع الاطفال للصعود بالمصعد.

وكانت لقيت طفلة فى العام الثامن من عمرها مصرعها، صباح اليوم الإثنين، اثر احتجازها بالاسانسير فى احد العمارات السكنية بمدينة بورفؤاد محافظة بورسعيد.

واستقبلت مستشفى بورفؤاد الحياة احدى مستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد الطفلة جنى حلمى زاهر 8 سنوات جثة هامدة، وتم وضعها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين انتهاء التحقيقات واستخراج تصريح الدفن.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويكثف رجال مديرية أمن بورسعيد من جهودهم للوقوف على ملابسات الحادث.