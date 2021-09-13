اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 سبتمبر 2021 03:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

انخفاض طفيف.. تعرف على متوسط نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى السبت المقبل

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 02:10 م
انخفاض طفيف.. تعرف على متوسط نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى السبت المقبل درجات الحرارة
كتب ــ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021 إلى السبت المقبل، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وانخفاض طفيف بالرطوبة..
 
وينشر "اليوم السابع" متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة كما يلى : 
 
- القاهرة والوجه البحرى: 
 
العظمى ليلا 85 - 86%
 
الصغرى نهارا 30 - 35%
 
- السواحل الشمالية: 
 
العظمى ليلا 85 - 88%
 
الصغرى نهارا 40 - 45%
 
- جنوب سيناء: 
 
العظمى ليلا 55 - 60%
 
الصغرى نهارا 30 - 35%
 
- شمال الصعيد: 
 
العظمى ليلا 40 - 50%
 
الصغرى نهارا 20 - 25%
 
- جنوب الصعيد: 
 
العظمى ليلا 25 - 30%
 
الصغرى نهارا 10 - 15%
 
 
 

حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حاله الجو

هيئة الارصاد الجوية

درجات الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة