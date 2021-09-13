اليابان تحذر مواطنيها بدول جنوب شرق آسيا من هجمات محتملة

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دعت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الإثنين، مواطنيها في دول جنوب شرق آسيا إلى الابتعاد عن الأماكن الدينية والتجمعات، محذرة من هجمات محتملة.

وأوضحت الوزارة وفقا لشبكة (إيه بي سي) الأمريكية، أنها حصلت على معلومات تفيد بتزايد الأخطار مثل حدوث تفجيرات انتحارية، وينطبق التحذير على مواطني البلاد في إندونيسيا والفلبين وسنغافورة وماليزيا وتايلاند وميانمار.

وحثت اليابان المواطنين على إيلاء اهتمام وثيق للأخبار والمعلومات المحلية وتوخي الحذر "في الوقت الحالي"، لكنها لم تقدم إطارا زمنيا محددا أو تفاصيل أخرى.

وأوضحت الشبكة أن التحذير قوبل بالحيرة في العديد من الدول المشمولة به والتي قالت إنها ليس لديها علم بمثل هذا التهديد أو تفاصيل من اليابان فيما يتعلق بمصدر معلوماتها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية تاني سانجرات أن اليابان لم تكشف عن مصدر التحذير وأن السفارة اليابانية ليس لديها تفاصيل أخرى سوى القول بأنه ليس خاصا بتايلاند.

وفي السياق ذاته، صرحت وزارة الخارجية الفلبينية إنها ليست على علم بأي معلومات حول رفع مستوى التهديد، بينما نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية توكو فايزاسياه أن يكون قد تم إرسال أي تحذير إلى مواطنين يابانيين هناك.