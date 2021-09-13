قال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى كاتسونوبو كاتو إن بلاده أرسلت احتجاجا إلى روسيا عبر القنوات الدبلوماسية فيما يتعلق بانتهاك المجال الجوى اليابانى بواسطة طائرة من طراز "إيه إن26" الروسية.
وأضاف كاتو ـ في مؤتمر صحفى دورى عقد اليوم الاثنين فقا لوكالة أنباء تاس الروسية، أن وزارة الخارجية وجهت احتجاجا إلى الجانب الروسي عبر القنوات الدبلوماسية وطالبت بعدم السماح بتكرار مثل هذه الحوادث.
وأشار إلى أن الجانب اليابانى يقوم حاليا بتحليل ما حدث ويحاول تحديد سبب انتهاك الطائرة الروسية للمجال الجوى الياباني مرتين.
يذكر أن وزارة الدفاع اليابانية قد قال أمس الأحد إن طائرة مدنية روسية من طراز إيه إن-26 انتهكت المجال الجوي الياباني بالقرب من جزيرة هوكايدو شمالي البلاد.
ويونيو الماضى، اعترضت مقاتلات تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية قاذفتين روسيتين، قالت إنها اخترقت المجال الجوي الياباني.
ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، عن وزارة الدفاع تأكيدها أن قاذفتين من طراز تي يو-95 دخلتا المجال الجوي الياباني قبالة ساحل محافظة أوكيناوا جنوب غربي البلاد.
وأوضحت الوزارة أن المقاتلات التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية وجهت تحذيرًا عبر اللاسلكي ثم غادرت القاذفتان المجال الجوي الياباني بعد دقيقتين و46 ثانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة