وأضاف كاتو ـ في مؤتمر صحفى دورى عقد اليوم الاثنين فقا لوكالة أنباء تاس الروسية، أن وزارة الخارجية وجهت احتجاجا إلى الجانب الروسي عبر القنوات الدبلوماسية وطالبت بعدم السماح بتكرار مثل هذه الحوادث.

وأشار إلى أن الجانب اليابانى يقوم حاليا بتحليل ما حدث ويحاول تحديد سبب انتهاك الطائرة الروسية للمجال الجوى الياباني مرتين.

يذكر أن وزارة الدفاع اليابانية قد قال أمس الأحد إن طائرة مدنية روسية من طراز إيه إن-26 انتهكت المجال الجوي الياباني بالقرب من جزيرة هوكايدو شمالي البلاد.