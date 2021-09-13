اليوم السابع
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الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: 7 جرحى إثر انفجار في مدينة صور

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 09:36 م
الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: 7 جرحى إثر انفجار في مدينة صور انفجار - أرشيفية
وكالات

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وقع انفجار بأحد العقارات بمدينة صور في جنوب لبنان، اليوم الاثنين، متسببا في إصابة عدد من الأشخاص في محيط موقع الحادث.
 
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، سمع صوت دوي الانفجار في شارع حيرام الواقع في مدينة صور بمحافظة الجنوب، وهو ما ترافق مع اندلاع النيران في أحد المباني وتطاير الزجاج إلى الشوارع المحيطة.
 
واتضح بعد ذلك أن الانفجار وقع بسبب مولد كهربائي في عيادة أحد الأطباء في مبنى "أليسار"، متسببا في إصابة الطبيب وإحدى الممرضات بحروق طفيفة، فيما تؤكد الحصيلة الأولية إصابة 7 أشخاص كانوا في المكان.
 
وحضرت فرق الدفاع المدني اللبناني فور وقوع الانفجار وتمكنت من إخماد الحريق وإسعاف المصابين، بمشاركة فرق الإسعاف التابعة لجمعية "الرسالة" والصليب الأحمر والهيئة الصحية، فيما شرعت القوى الأمنية في التحقيق بملابسات الحادث.

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لبنان

انفجار لبنان

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