النيابة تطلب التحريات حول انقلاب سيارة أعلى الصحراوى بالصف وإصابة 4 أشخاص

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية، حول انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين؛ تمهيدًا لسماع أقوالهم.

وكان أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى بأطفيح، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الصحراوى بأطفيح بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.