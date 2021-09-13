النيابة تحقق فى اتهام ربة منزل لزوجها بالتسبب في إجهاضها بالهرم

كتب أحمد الجعفرى

تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة، فى اتهام ربة منزل لزوجها بالاعتداء عليها بالضرب، والتسبب في إجهاضها، نتيجة خلافات أسرية بينهما في الهرم.

وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من ربة منزل، اتهمت فيه زوجها بالاعتداء عليها، وذكرت أنه نتيجة الاعتداء عليها بالضرب تعرضت لإجهاض حملها، بالإضافة إلى إصابتها بعدة جروح وكدمات.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.