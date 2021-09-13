اليوم السابع
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النيابة تحقق فى اتهام ربة منزل لزوجها بالتسبب في إجهاضها بالهرم

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 05:12 م
النيابة تحقق فى اتهام ربة منزل لزوجها بالتسبب في إجهاضها بالهرم خلافات زوجية _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة، فى اتهام ربة منزل لزوجها بالاعتداء عليها بالضرب، والتسبب في إجهاضها، نتيجة خلافات أسرية بينهما في الهرم.

 

وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من ربة منزل، اتهمت فيه زوجها بالاعتداء عليها، وذكرت أنه نتيجة الاعتداء عليها بالضرب تعرضت لإجهاض حملها، بالإضافة إلى إصابتها بعدة جروح وكدمات.

 

 

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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الجيزة

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