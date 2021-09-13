الملكة رانيا في ظهور جديد داخل غابات الأردن: ضيافة كلها كرم وطيبة

شاركت الملكة رانيا العبد الله، زوجة عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، متابعيها وجمهورها بأحدث صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، والتي ظهرت من خلالها وهى تخوض مغامرة كعادتها مع بعض الفتيات.
وكتبت الملكة رانيا العبد الله على الصورة التي نشرتها، "اليوم في برقش مع درب الأردن، طبيعة بتجنن وضيافة كلها كرم وطيبة، الأردن، حب الأردن".
ووجهت الملكة رانيا العبد الله، رسالة شكر لكل مهنئيها بعيد ميلادها الـ51 الذى حل منذ اسابيع قليلة، وكتبت الملكة رانيا على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك": " محبتكم ورسائلكم عندي قد الدنيا.. شكراً لكل شخص تمنى لي عيد ميلاد سعيد".
واحتفل الملك عبدالله العاهل الأردني بعيد ميلاد زوجته الملكة رانيا، حيث نشر صورة تجمعها من خلال حساب انستجرام الرسمي له وعلق عليها بـ " كل عام وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله بألف خير، نتمنى لها دوام الصحة والعافية".
في حين احتفل ابنها الأمير الحسين بعيد ميلادها أيضا ونشر صورة تجمعها وعلق عليها بـ "أوصانا النبي الحبيب بالأم.. فأنت وصيته، كل عام وأنت بخير يا غالية".
الملكة رانيا
وكانت قد احتفلت الملكة رانيا العبدالله، زوجة عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بعيد ميلادها الواحد والخمسين أمس، حيث إنها من مواليد 31 أغسطس عام 1970، والتي تعد واحدة من أيقونات الأناقة والجمال فى العالم، وليس جمال المظهر ما تتميز به ملكة الأردن، بل جمال الروح والعقل وإسهاماتها العديدة فى المشروعات الهادفة لتنمية المرأة والطفل.
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