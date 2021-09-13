المشدد 3 سنوات لسائق تاجر فى المخدرات وتغريمه 100 ألف جنيه بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الثانية، برئاسة المستشار شريف محمد قورة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، وحسين عبد الرؤوف نظمي، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبو طالب، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 3 أعوام، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، عما أسند إليه بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المحكمة المصاريف الجنائية.

وذلك في أحداث القضية رقم 4075 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة كفرالشيخ، والمقيدة برقم 1546 لسنة 2021 كلي كفرالشيخ.

كان المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "جمال.إ.ع.ع"، 52 عامًا، سائق، يقيم بمدينة مسير، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه في يوم 14 مارس 2021، حاز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر.