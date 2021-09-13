اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 سبتمبر 2021 08:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المشدد 3 سنوات لسائق تاجر فى المخدرات وتغريمه 100 ألف جنيه بكفر الشيخ

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 08:00 م
المشدد 3 سنوات لسائق تاجر فى المخدرات وتغريمه 100 ألف جنيه بكفر الشيخ سجن - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الثانية، برئاسة المستشار شريف محمد قورة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، وحسين عبد الرؤوف نظمي، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبو طالب، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 3 أعوام، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، عما أسند إليه بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المحكمة المصاريف الجنائية.

 

وذلك في أحداث القضية رقم 4075 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة كفرالشيخ، والمقيدة برقم 1546 لسنة 2021 كلي كفرالشيخ.

 

كان المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "جمال.إ.ع.ع"، 52 عامًا، سائق، يقيم بمدينة مسير، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه في يوم 14 مارس 2021، حاز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر.

 

 


كفر الشيخ

محكمة جنايات كفر الشيخ

مواد مخدرة

السجن المشدد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة