المشدد 10 سنوات لثلاثة متهمين بسرقة السيارات بالشرقية

الشرقية _ فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة الثانية عشر، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، سامى زين العابدين، والوليد حسين أحمد، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وألزمتهم المصاريف، لقيامهم بالشروع فى سرقة سيارة وإتلاف زجاجها بدائرة العاشر من رمضان.

تعود أحداث القضية لشهر مارس من العام الجارى، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا لقسم شرطة أول العاشر من رمضان، من المدعو " ع . م . ع " 39 عاما مهندس مدني ومقيم العاشر من رمضان ، بأنه حال تركه سيارته الخاصة والعودة إليها فوجئ بكسر زجاج الباب ، وضبط أحد الأشخاص بداخلها وأبلغ الشرطة .

انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل الواقعة، وبتفتيش المتهم ويدعي " ط . س . أ " 40 عاما عامل ومقيم العاشر من رمضان، عثر بحوزته علي أقراص دوائية ومبالغ مالية لعملات مصرية وأجنبية وعزي قصده الشروع في سرقة السيارة ، وتبين من التحريات صحة إرتكاب المتهم للواقعة، وبمواجهته أضاف اشتراكه مع كل من " م . ع . ذ " ٣٥ عاما نقاش ، و " م . م . م " 30 عاما عامل مقيمان العاشر من رمضان، بارتكاب الواقعة وأنهم كانوا حاملين سلاح ناري فرد خرطوش بحوزة المتهم الثاني ، وعثر بحوزة المتهم الأول علي مبلغ مالي 700 جنيه مصري ، و 101 دولار أمريكي ، وبضبط المتهم الثالث بناء علي قرار النيابة العامة الصادر عثر بحوزته علي " فتات بوجيه" ، وبمواجهتهم أقروا بأن المبالغ المالية حصيلة وقائع سرقات ، وأن تلك الأداة سالفة الذكر يقومون باستخدامها في كسر زجاج السيارات تسهيلا لإرتكاب جريمتهم.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة وجهت لهم تهم الشروع في سرقة السيارة وإتلاف زجاجها وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وقررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.