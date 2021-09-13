اليوم السابع
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الإثنين، 13 سبتمبر 2021 09:53 م
أكرم القصاص
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المراكز الأفريقية: إجمالي حالات كورونا بلغ 8 ملايين و42 ألف إصابة بالقارة

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 09:00 م
المراكز الأفريقية: إجمالي حالات كورونا بلغ 8 ملايين و42 ألف إصابة بالقارة لقاح كورونا
(أ ش أ)

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 أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم /الاثنين/، تسجيل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في القارة الأفريقية 8 ملايين و42 ألف إصابة و204 آلاف وفاة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 7 ملايين و332 ألف إصابة منذ بدء الجائحة.

وأظهرت أحدث إحصائيات صادرة عن المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل نسبة التطعيم 3.18% من سكان القارة بلقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعة واحدة 5.12% من سكان القارة، بينما حصل 2.96% على جرعتين، كما تم توزيع 70 مليون جرعة لقاح على الدول الأعضاء.. موضحة أن المغرب قام بتحصين 47% من السكان، بينما سجلت جنوب أفريقيا 24.3%، وبلغت زيمبابوي 16.5%.

وتعتمد أفريقيا على بلدان أخرى في الحصول على 99% من إمداداتها من اللقاحات، بينما يهدف الاتحاد الأفريقي والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى إنتاج 60% من اللقاحات في أفريقيا محليًا بحلول عام 2040.

 

 

 

 


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