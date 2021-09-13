أثينا (أ ش أ)

أعادت المدارس اليونانية فتح أبوابها اليوم الاثنين، وسط مخاوف من تصاعد جديد فى حالات الإصابة بفيروس كورونا بسبب متغير دلتا، بموجب الأنظمة الحكومية سيتعين على الطلاب غير المحصنين ضد الفيروس والمعلمين أيضا إجراء اختبارات مرتين أسبوعيا، ويلتزم التلاميذ والمعلمون بارتداء الأقنعة، وفقا لصحيفة "كاثمرينى" اليونانية.

ولم يحصل حتى الآن سوى عدد قليل من الطلاب اليونانيين على لقاحات ضد كوفيد-19، بينما لا يزال 20 بالمائة من المعلمين غير محصنين، ومن المقرر تحول الفصول الشخصية إلي نظام التعليم عن بعد إذا أصيب أكثر من نصف الطلاب بالفيروس. وقالت وزيرة التعليم اليونانية نيكي كيراموس، في تصريحات أدلت بها اليوم، إن العودة إلى الدراسة لوقت كامل داخل الفصول كانت "أولوية رئيسية"، ودعت إلى الالتزام الصارم بإجراءات السلامة، بينما حثت على تطعيم التلاميذ والمعلمين ضد الفيروس.

وكانت المنظمة الوطنية للصحة العامة اليونانية،أعلنت تطعيم حوالى 5.7 مليون شخص فى اليونان، أو 55% من السكان، "بجرعتين" ضد كوفيد-19.

وأضافت المنظمة فى بيان نقلت عنه صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن 59% من السكان تلقوا جرعة واحدة، وسجلت اليونان اليوم 2197 إصابة مؤكدة جديدة و 39 حالة وفاة.

وفى أغسطس الماضى، أعلنت سلطات الصحة اليونانية، تسجيل ألف و948 إصابة فيروس "كورونا"، و33 حالة وفاة بين المصابين بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، فى أعلى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد منذ أوائل يونيو الماضي.

ووفقا لما نقلت صحيفة "كاثمريني" اليونانية عبر موقعها الإلكتروني، فقد ارتفع بذلك إجمالى الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة فى اليونان منذ بداية تفشى الوباء إلى 13 ألفا و384 حالة، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسلجلة خلال تلك الفترة 559 ألفا و186 إصابة.

يأتى ذلك بينما ارتفع عدد مرضى الفيروس الخاضعين لأجهزة التنفس الصناعى إلى 317 شخصا، وهو أعلى عدد أيضا منذ يونيو الماضي.