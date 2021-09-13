ولم يحصل حتى الآن سوى عدد قليل من الطلاب اليونانيين على لقاحات ضد كوفيد-19، بينما لا يزال 20 بالمائة من المعلمين غير محصنين، ومن المقرر تحول الفصول الشخصية إلي نظام التعليم عن بعد إذا أصيب أكثر من نصف الطلاب بالفيروس.

وقالت وزيرة التعليم اليونانية نيكي كيراموس، في تصريحات أدلت بها اليوم، إن العودة إلى الدراسة لوقت كامل داخل الفصول كانت "أولوية رئيسية"، ودعت إلى الالتزام الصارم بإجراءات السلامة، بينما حثت على تطعيم التلاميذ والمعلمين ضد الفيروس.