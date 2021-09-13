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القبض على صاحب مصنع بحوزته 33 طن زيوت سيارات مغشوشة بالجيزة

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 11:23 م
القبض على صاحب مصنع بحوزته 33 طن زيوت سيارات مغشوشة بالجيزة زيوت مغشوشة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نجحت الإدارة العامة لمباحث بالجيزة ، من القبض على صاحب مصنع بحوزته 33 طن زيوت سيارات مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتمكنت مباحث التموين ، من ضبط 33,36 طن "زيوت سيارات - شحوم سيارات" منتج نهائى ومستلزمات إنتاج "خام التتركس" بدون مستندات "مجهولة المصدر" مغشوشة ومقلدة 55503 عبوة فارغة واستيكر أدوات تعبئة مدون عليها علامة التجارية، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة الزيوت والشحوم بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.


امن الجيزة

مباحث التموين

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