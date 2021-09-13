القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا بمنطقة النزهة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط كيان تعليمى وهمى بمنطقة النزهة، بدون ترخيص، للنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالقاهرة) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى الإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم درجات علمية وشهادات معتمدة على خلاف الحقيقة، والإعلان عبر شبكة "الإنترنت" وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن عقد دورات لمنح عضوية علمية بدرجات مختلفة فى العديد من التخصصات، بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان التعليمي الوهمى المشار إليه ، وأمكن ضبط المتهم المذكور ، وعُثر على (كمية من الشهادات خالية البيانات "معدة للتزوير" – العديد من شهادات التكريم بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة للكيان المشار إليه بعضها ممهور بأختام لكيانات وهمية – مجموعة من إستمارات ترشيح برامج تدريبية وكذا إستمارة إشتراك فى الدورات المزعومة مرفق بها صور بطاقات رقم قومى لتلك الأشخاص – مجموعة من طلبات الانضمام لإحدى النقابات – كمية من الأوراق مدون بها شعارات ولوجو لكيانات وهمية – مجموعة من إستمارات تسجيل طلب الحصول على درجات علمية – مجموعة من الكارنيهات بأسماء وصور أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمة المشار إليها – مجموعة من ملصقات بلوجو وشعار الأكاديمية المشار إليها – عدد من الأكلاشيهات "بلاستيكى ، خشبى" لكيانات وهمية التى يستخدمها المذكور فى مهر الشهادات الممنوحة لعملائه – شهادة تقدير بإسم المتهم "مزورة" منسوب لأحد المراكز الدولية – شهادة تخرج بإسم المتهم منسوبة صدورها لإحدى الجامعات الدولية – شهادة تقدير للمتهم منسوب صدورها لإحدى المؤسسات "بفحص المستندات المضبوطة فنياً تبين أنها مزورة بالكامل") ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.