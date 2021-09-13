القبض على تشكيل عصابى تخصص في الاستيلاء على ممتلكات المواطنين بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابي، تخصص فى مجال تزوير وتقليد المحررات الرسمية، للاستيلاء على ممتلكات المواطنين المقيمين بالخارج بمنطقة العجوزة، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التزييف والتزوير، فقد تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، وله محل إقامة آخر بإحدى الدول الأجنبية) عن سابقة قيامه بعرض قطعة أرض ملكه كائنة بمدينة السادس من أكتوبر للبيع على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" دون إتمام عملية البيع وإكتشافه عقب ذلك ، قيام أحد الأشخاص "مجهول" بعرض قطعة الأرض المشار إليها للبيع على أحد التطبيقات على شبكة الإنترنت دون معرفته المسبقة به أو عرضها للبيع من خلاله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد موعد بين ( البائع وأحد الأشخاص) بأحد المطاعم فى مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، للإطلاع على مستندات الملكية والإتفاق على شروط البيع ، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ثابته ومتحركة بمكان المقابلة، حيث أمكن ضبط شخصين حال وصولهما مستقلين سيارة وعرضهما المستندات المزورة على (أحد الأشخاص) وتبين أنهما (مالك شركة وهمية للإستثمار العقارى – سمسار عقارات – أحدهما له معلومات جنائية) وبتفتيش السيارة تبين وجود عدة توكيلات خاصة بقطع أراضى مختلفة وجميعها "ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مزورة".

وبمواجهة المتهمان اعترفا بتزوير تلك المستندات عقب علمهما بوجود أصحاب تلك الأراضى خارج البلاد أو بعد إعلانهم عن بيعها بمواقع التواصل الإجتماعى حيث تم التعرف على بياناتهم من مواقع التواصل الإجتماعى، وتزوير توكيلات بياناتهم ثم تداول هذه المحررات على أنها حقيقية وإستعمالها فى عمليات البيع والشراء ، وقد قدرت قيمة الأراضى التى كان المتهمان ينويان بيعها بأوراق مزورة بحوالى ( 100 مليون جنيه تقريباً ) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.