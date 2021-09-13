القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المخازن والمحلات بشبرا

كتب ـ عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على تشكيل عصابي تخصص فى السرقة من أمام المخازن والمحلات التجارية بمنطقة شبرا ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة شبرا، بلاغا من صاحب محل فراشة، كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة مجموعة من شبكات الكهرباء الخاصة بالحفلات من داخل المحل ملكه .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلان - مقيمان بدائرة القسم) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب مخزن خردة "كائن بدائرة القسم" ) وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، كما أقر المتهمان بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من أمام المخازن والمحال التجارية بإسلوب "المغافلة".

واعترفا بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما الآخر "سيئ النية"، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.