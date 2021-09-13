القبض على المتهمين بالتشاجر باسلحة بيضاء بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر به عدد من الأشخاص أحدهم يقوم بالتعدى على الآخر بمقبض سلاح أبيض.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر به عدد من الأشخاص أحدهم يقوم بالتعدى على شخص بمقبص سلاح أبيض بدمياط .

بالفحص أمكن تحديد الأشخاص مرتكبى الواقعة ، وأن جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة كفرالبطيخ بمحافظة دمياط .. حيث قاموا بالتعدى على أحد الأشخاص بالضرب بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم محدثين ما به من إصابات بسبب خلافات الجيرة .

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبطهم والأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.