الصين: إغلاق مؤقت لـ120 موقعا سياحيا فى شانغهاى مع اقتراب إعصار "تشانتو"

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أعلنت مدينة شانغهاى اليوم الاثنين، إغلاق أكثر من 120 موقعا سياحيا في المدينة مؤقتا مع اقتراب إعصار "تشانتو".

وأشارت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) إلى أنه حتى ظهر اليوم عُلق العمل بمواقع سياحية شهيرة، من بينها منتجع ديزني في شانغهاي، وبرج لؤلؤة الشرق، ومتحف شانغهاي للعلوم والتكنولوجيا، ومتحف شانغهاي لعلم الفلك .

وأبقى المرصد الوطني الصيني أمس الأحد، على الإنذار برتقالي اللون، استعدادا لمواجهة إعصار "تشانتو".

وكانت مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين قد رفعت أمس الأحد، الاستجابة للطوارئ لمواجهة إعصار "تشانتو" إلى أعلى مستوى، حيث أغلقت المدارس وعُلقت الخدمات الجوية وخدمات السكك الحديدية في عدة مدن.

وأصدرت السلطات المحلية إنذارًا أحمر، وهو أيضًا الأعلى، للتحذير من الكوارث الجيولوجية.

وأمرت سلطات التعليم في مدن نينغبوه وتشوشان وتايتشو بتعليق الدراسة في مراحل رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية ومؤسسات التدريب خارج حرم المدارس، يوم الاثنين أو يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي شانغهاي، أمرت السلطات المحلية بتعليق الدراسة في مراحل رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية عصر الاثنين والثلاثاء، حيث تتأهب المدينة لسقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية.

كما أمرت السلطات في شانغهاي بإغلاق المتنزهات والمرافق الترفيهية وغيرها من المواقع السياحية المفتوحة يومي الاثنين والثلاثاء.