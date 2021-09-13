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احتفالاً بيوم السياحة العالمي..

"السياحة" تنشر فيديو ترويجي لإبراز المقومات السياحية لمحافظة جنوب سيناء

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 10:11 م
"السياحة" تنشر فيديو ترويجي لإبراز المقومات السياحية لمحافظة جنوب سيناء نويبع - ارشيفية
كتب: محمد أسعد

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نشرت وزارة السياحة والآثار، أمس، على منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فيديو ترويجياً قصيراً عن محافظة جنوب سيناء، وذلك ضمن الحملة الدعائية التي أطلقتها الوزارة أول أيام الشهر الحالي على هذه المواقع للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وستستمر لمدة ٢٧ يوماً بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.

وتعتبر محافظة جنوب سيناء من أهم المحافظات السياحية التي تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية الفريدة، وتتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة، ويوجد بها عدد من المدن السياحية منها سانت كاترين ودهب وشرم الشيخ ورأس سدر وطابا ونوبيع.

 

ويستطيع الزائرين والسائحين خلال زيارتها بالتمتع بالعديد من الأنشطة السياحية منها مشاهدة الشعاب المرجانية الملونة، وممارسة الأنشطة البحرية، وتسلق الجبال، والسفاري، إلى جانب تميزها بالعديد من الأنماط السياحية منها السياحة البيئية، والسياحة الاستشفائية والعلاجية، والسياحة الثقافية، وسياحة المؤتمرات، وغيرها.

 

ويوجد بها العديد من المعالم السياحية والأثرية منها متحف شرم الشيخ، وخليج نعمه، ومسجد الصحابة، منطقة سرابيط الخادم، ووادي مغارة، وجبل موسى وقلعة جزيرة فرعون، إلى جانب آثار ترجع للعصرين القبطي والإسلامي منها دير سانت كاترين، قلعة صلاح الدين الأيوبي، وبها عدد من المحميات الطبيعية كمحمية رأس محمد ومحمية نبق ومحمية أبو جالوم ومحمية طابا.


يوم السياحة العالمى

ترويج سياحى

جنوب سيناء

اخبار الاقتصاد

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