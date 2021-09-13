اليوم السابع
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الرعاية الصحية: برنامج تدريبى لتنمية مهارات التمريض يطبق في مصر لأول مرة

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 01:00 ص
الرعاية الصحية: برنامج تدريبى لتنمية مهارات التمريض يطبق في مصر لأول مرة كوثر محمود
كتب أحمد عرفة

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قالت الدكتورة كوثر محمود عضو مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، إن هناك برنامج تدريبى لتنمية مهارات التمريض، حيث يهدف هذا البرنامج التدريبى إلى توفير الرعاية الصحية للمرضى بجودة عالمية.

وأضافت عضو مجلس إدارة الهيئة للرعاية الصحية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هذا البرنامج التدريبى هو أول برنامج يطبق في مصر لتخريج أول دفعة من المدربين لاستقبال طلاب المعاهد الفنية للتدريب العملى بطريقة علمية.

وتابعت عضو مجلس إدارة الهيئة للرعاية الصحية ، أن من أهم مميزات البرنامج هو تأهيل طلبة معاهد التمريض لمواكبة سوق العمل ومواكبة الخدمة .


كوثر محمود

الرعايه الصحيه

التمريض

اكسترا نيوز

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