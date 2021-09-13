التحريات تكشف تزوير عامل قسيمة زواجه بسيدة بعد العثور على جثته ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث الأولية، في واقعة العثور على جثة عامل داخل مسكنه في حالة تعفن ببولاق الدكرور، إلى أنه ارتبط بربة منزل واتفق معها على الإقامة بصحبتها دون زواج، بواسطة تزوير قسيمة الزواج.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتوفى أحضر قسيمة الزواج الخاصة بزوجته السابقة، ووضع صورة رفيقته مكان صورة زوجته بالقسيمة، مدعيا أنها زوجته، خشية اتهامه من جانب جيرانه بإقامة سيدة بصحبته دون زواج.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن العامل تناول أقراصا طبية ما أسفر عن إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية خلال وجوده بمطبخ الشقة، ما أسفر عن سقوطه أرضا ووفاته، وأصيبت رفيقته بحالة خوف، فأغلقت نوافذ الشقة، وغادرتها وأغلق الباب خشية تعرضها للمساءلة القانونية.

واستمع رجال المباحث لأقوال جيران العامل المتوفي، فذكروا أنهم فوجئوا بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقته، وحاولوا طرق الباب للاطمئنان عليه دون أي استجابة منه، فقرروا إبلاغ قسم الشرطة، وفور وصول رجال المباحث تم كسر الباب، والعثور على جثته في حالة تعفن، وتم ضبط رفيقة الزوج، وإحالتها للنيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة مالك الشقة في حالة تعفن، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومناظرة الجثة ومعاينة الشقة، والاستماع لأقوال عدد من أفراد أسرته، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.