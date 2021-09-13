البنتاجون: لدينا قوة كافية في المنطقة لتنفيذ استراتيجية العمليات عبر الأفق

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن لدى الولايات المتحدة الأمريكية قوة كافية في المنطقة لتنفيذ استراتيجية العمليات عبر الأفق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الإثنين إن التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشماليّة تمثّل "تهديدا" لجيرانها والمجتمع الدولي.

وقالت القيادة الأمريكيّة في المحيطين الهندي والهادئ في بيان، إنّ "هذا النشاط يُلقي الضوء على التركيز المستمرّ لجمهوريّة كوريا الديموقراطيّة الشعبيّة على تطوير برنامجها العسكري، والتهديد الذي يُمثّله ذلك لجيرانها والمجتمع الدولي".