البابا تواضروس يصلى القداس الإلهى بكنيسة العذراء والأنبا تكلا بالعبور

كتب ـ محمد الأحمدى

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا تكلا هيمانوت بالحي السابع بمدينةالعبور، وذلك عقب تدشينها بمشاركة 6 من أحبار الكنيسة اليوم.



وكان قداسة البابا قد وصل في السابعة من صباح اليوم وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، ثم دخل إلى صحن الكنيسة يتقدمه خورس الشمامسة بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، لتبدأ صلوات التدشين.



ودشن البابا المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء مريم، والمذبح البحري على اسم الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس، والمذبح القبلي على اسم القديس الأنبا تكلا هيمانوت.



