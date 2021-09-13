الإمارات تدرج 38 فردا و15 كيانا ضمن الأشخاص والتنظيمات الداعمة للإرهاب

كتب أحمد عرفة

أعلنت الإمارات إدراج 38 فردا و15 كيانا ضمن القائمة المعتمدة للأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأصدر مجلس الوزراء الإماراتى القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2021 الذي تضمن إدراج 38 فرداً و15 كياناً إرهابياً ضمن القائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

ويأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له.

وطالب القرار الجهات الرقابية كافة بمتابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة في أقل من 24 ساعة.