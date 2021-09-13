الإسكان: لن يعمل أحد في السوق العقارى إلا بعد إدراجه باتحاد التشييد والبناء

كتب أحمد عرفة

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، إن القطاع الخاص نمى في الفترة الأخيرة وزاد الاستثمار في قطاع التطوير العقارى، كما زادت رؤوس الأموال خلال الفترة الماضية للقطاع الخاص لمطورى القطاع العقارى.

وأضاف نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن هناك مشروعات جديدة ستقوم لابد أن يكون هناك مراجعة على المبيعات والتنفيذ والمتابعة الجيدة.

وأوضح نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، أن اتحاد التشييد والبناء سيصنف المقاولين على حسب حجم كل شركة وصفة الأعمال ورأس مال الشركة وعدد الموظفين في الشركة وعدد المشروعات التي يقدموها.

وتابع نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية: لن يكون متاح أي شخص يعمل في السوق العقارى إلا إذا تم إدراجه في اتحاد التشييد والبناء وذلك كى يكون لديه من الخبرات والجانب المالى ما يجعله ينفذ المشروعات في التوقيت المناسب لها .