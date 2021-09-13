الأوقاف تنظم زيارة لأئمة وواعظات السودان لمسجد الحسين والجامع الأزهر.. صور

كتب ـ محمود راغب

نظمت منذ قليل، وزارة الأوقاف، زيارة للأئمة السودانيين والواعظات السودانيات لمسجد الإمام الحسين، وذلك عقب صلاة العصر، وتلى زيارة الحسين ، زيارة أخرى للجامع الأزهر .



وشارك فى الزيارة الدكتور أشرف فهمى مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، والشيخ خالد خضر مدير أوقاف القاهرة، والدكتور احمد مكى الإمام الثانى لمسجد الحسين .



الزيارة تأتى على هامش زيارة الأئمة السودانيين والواعظات السودانيات لمصر لحضور الدورة التدريبية الثانية المشتركة لأئمة وواعظات مصر والسودان، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.



وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤخرا، الدورة التدريبية الثانية المشتركة لأئمة وواعظات مصر والسودان، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وبمراعاة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي.



وفى بداية اللقاء رحب وزير الأوقاف، بالأئمة والواعظات من دولة السودان الشقيقة فى بلدهم الثانى مصر وبزملائهم من أئمة وواعظات مصر، مؤكدًا أن هذه الدورة تأتى استكمالا لسلسلة من الدورات بين الوزارتين الشقيقتين، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارتى الشئون الدينية والأوقاف بالبلدين فى مختلف المجالات.



مشيرًا إلى أن هذه الدورات لها أهداف عديدة منها التعرف عن قرب على تجربة جديدة من خلال المعايشة بين أئمة وواعظات مصر والسودان، وقديما قالوا ربما تعلم الإنسان من زملائه ما لم يتعلمه من أساتذته، وربما يتعلم من طلابه ما لم يتعلم من أساتذته، شريطة ألا يكون هناك كبر أو حياء من التعلم فالعلم يضيع بين شيئين الكبر والحياء، أما الكبر فعندما يظن الإنسان أنه عالم وليس بحاجة للتعلم وقد تجاوز كل مراحله وعليه أن يتوقف وأنه ليس هناك من هو أعلم منه ليتعلم منه.











































































