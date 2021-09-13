الأوقاف تفتتح 9 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدا وصيانة وترميما الجمعة المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف أنها تفتتح الجمعة المقبلة، 8 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا"، ومسجد واحد صيانة وترميمًا وذلك يوم الجمعة المقبل، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 178 مسجدًا، منها 156 مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا)، و22 مسجدًا صيانة وترميمًا.
وأوضحت الوزارة المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالى:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد
مديرية أوقاف بنى سويف
1. الحاجة نظرات – عرب مطير – بياض العرب – بندر بنى سويف
2. النور – منشئة عمر – الفنت - الفشن
مديرية أوقاف الأقصر
3. العتيق – نجع محمد عامر - أصفون- إسنا
4. مجلس مدينة أرمنت – أرمنت الوابورات - أرمنت
مديرية أوقاف كفر الشيخ
5. الصنفاوى – كفر الطايفة
مديرية أوقاف أسيوط
6. الرحمن القبلي- قرية بنى حسين – مركز أسيوط
7. محمد على عبد الله – قرية العدر - مركز أسيوط
مديرية أوقاف سوهاج
8. العتيق – الحلافى – مركز البلينا
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم
مديرية أوقاف بنى سويف
1. الرحمة – قرية سالم العبد – شنرا الفشن
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