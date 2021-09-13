اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 سبتمبر 2021 05:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تفتتح 9 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدا وصيانة وترميما الجمعة المقبل

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 04:28 م
الأوقاف تفتتح 9 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدا وصيانة وترميما الجمعة المقبل أحد المساجد المقرر افتتاحها
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الأوقاف أنها تفتتح الجمعة المقبلة، 8 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا"، ومسجد واحد صيانة وترميمًا وذلك يوم الجمعة المقبل، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 178 مسجدًا، منها 156 مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا)، و22 مسجدًا صيانة وترميمًا.
 
وأوضحت الوزارة المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالى:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد
 
مديرية أوقاف بنى سويف
 
1. الحاجة نظرات – عرب مطير – بياض العرب – بندر بنى سويف
2. النور – منشئة عمر – الفنت - الفشن
 
مديرية أوقاف الأقصر
3. العتيق – نجع محمد عامر - أصفون- إسنا
4. مجلس مدينة أرمنت – أرمنت الوابورات - أرمنت
مديرية أوقاف كفر الشيخ 
5. الصنفاوى – كفر الطايفة 
 مديرية أوقاف أسيوط 
6. الرحمن القبلي- قرية بنى حسين – مركز أسيوط
7. محمد على عبد الله – قرية العدر - مركز أسيوط
 
مديرية أوقاف سوهاج 
8. العتيق – الحلافى – مركز البلينا
 
 ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم 
 
 مديرية أوقاف بنى سويف 
1. الرحمة – قرية سالم العبد – شنرا الفشن 

افتتاح مساجد

افتتاح مسجد

الأوقاف

اخبار الأوقاف

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة