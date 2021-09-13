الأناناس روشتة سحرية لإنقاص وزنك وحرق الدهون المخزنة بالجسم

ندى سليم

يحمل الأناناس فوائد عديدة خاصة في إنقاص الوزن، كما أنه مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والمعادن، لذا فهى تحميك أيضا من الالتهابات الداخلية، حيث يُعتقد أن خصائص الأناناس هذه تلعب دورًا مهمًا بشكل مباشر أو غير ذلك في التأثير على عملية إنقاص الوزن.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Drhealthbenefits، فأن الأناناس يحتوى أيضًا على إنزيم فريد يسمى بروميلين ، والذي تشمل قدرته على تكسير أنسجة اللحوم المهضومة في المعدة ، وكذلك حماية العضو الداخلي من الالتهاب، وكشفت الأبحاث التي أجريت على أنزيم البروميلين أن له تأثيرًا على خلايا مناعية معينة، بطريقة يمكن أن تنظم الخلايا حتى لا تكون مفرطة النشاط، خاصة أن الالتهابات المعوية الداخلية ناتجة بشكل رئيسي عن فرط نشاط الخلايا المناعية.

ويعد الأناناس هو أفضل علاج من اختيارك لرغبتك الشديدة في تناول الحلوى، علاوة على ذلك ، هناك العديد من العوامل التي تجعل الأناناس يساعد في إنقاص الوزن ومنها:

1. مصدر طاقة كبير وسعرات حرارية منخفضة



أول فوائد تناول الأناناس لفقدان الوزن هو انخفاض السعرات الحرارية، حيث يمكن أن يكون الأناناس هو المفضل لديك لتناول وجبة خفيفة قبل التمرين أو شيء يمكنك تناوله بين الوجبات، وبعد تناوله يحصل جسمك على المواد الغذائية الكافية، كما تسمح السعرات الحرارية المنخفضة بدورها بتخزين القليل من الطاقة الزائدة في شكل دهون، حيث يحتوي الأناناس على 83 سعرة حرارية فقط لكل كوب.

2. علاج فعال للالتهابات



يحمل الأناناس مكونات كيمائية لعلاج الالتهابات والتي تسهم في إنقاص الوزن حيث ترتبط الالتهابات فعليًا بمشاكل التمثيل الغذائي مثل السمنة وحتى مرض السكري.

3.تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول



الأناناس غني بالألياف الغذائية غير القابلة للذوبان بشكل كبير، وبالتالي يمنحك الشعور بالشبع لفترة أطول.

4.نسبة عالية من فيتامينات حرق الدهون



هناك العديد من الفيتامينات في الأناناس والتي تساعدك، بشكل مباشر وغير مباشر في فقدان الوزن، خاصة فيتامين سى وفيتامين ب التي جميعها ترتبط بإنتاج الطاقة وحرق الدهون.

5.تخفيف حركة الأمعاء ومنع الإمساك



يمكن أن يساعد الأناناس أيضًا في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، بسبب محتويات الألياف غير القابلة للذوبان في الفاكهة والتي تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، ويمكن أيضًا أن يساعد ويحفز حركات الأمعاء الطبيعية والمنتظمة، والذي بدوره يسمح بامتصاص المزيد من العناصر الغذائية بشكل أكثر كفاءة.