اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 سبتمبر 2021 06:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة: تقارير عن عمليات اعتقال تعسفية واسعة ضد المدنيين غرب تيجراى

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 06:11 م
الأمم المتحدة: تقارير عن عمليات اعتقال تعسفية واسعة ضد المدنيين غرب تيجراى تيجراى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت منظمة الأمم المتحدة، إن هناك تقارير عن عمليات اعتقال تعسفية واسعة ضد المدنيين غرب إقليم تيجراي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

من جانبها قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه لا حل لصراع إقليم تيجراي إلا بالحوار.

 

وفى وقت سابق أعلنت معتمدية اللاجئين بالسودان، أن عشرات العسكريين الإثيوبيين تقدموا بطلبات لجوء للسودان على خلفية الحرب الدائرة فى بلادهم منذ نوفمبر 2020، بحسب صحيفة سودان تريبون.

 

وقالت معتمدية اللاجئين قالت فى بيان لها، إن 120 من الضباط الإثيوبيين فى معسكر أم قرقور الواقع شرق السودان، تقدموا بطلبات لجوء إلى حكومة السودان.


اثيوبيا

تيجراى

الأمم المتحده

ازمه اثيوبيا

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإثيوبيون يفرون من أديس أبابا.. صحيفة سودانية: 120 ضابطا ذا رتب عسكرية رفيعة يطلبون اللجوء فى السودان.. معتمدية اللاجئين بالخرطوم: الضباط من قومية تيجراى بينهم 106 ذكور و14 إناث.. وأمريكا قلقة من الصراع

الأحد، 12 سبتمبر 2021 03:00 ص

الإثيوبيون إما قتلى وإما فارين إلى السودان.. صحيفة تؤكد: زيادة تدفق اللاجئين من قومية الكومنت إلى "تايا" السودانية بسبب معارك أمهرا.. وخارجية الخرطوم تستدعى سفير أديس أبابا بسبب 29 جثة لأهل تيجراى فى نهر ستيت

الخميس، 09 سبتمبر 2021 02:00 ص

خارجية السودان تستدعى سفير إثيوبيا بعد العثور على جثث مواطنين من تيجراى

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 09:08 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة