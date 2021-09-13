الأمم المتحدة: تقارير عن عمليات اعتقال تعسفية واسعة ضد المدنيين غرب تيجراى

كتب أحمد عرفة

قالت منظمة الأمم المتحدة، إن هناك تقارير عن عمليات اعتقال تعسفية واسعة ضد المدنيين غرب إقليم تيجراي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

من جانبها قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه لا حل لصراع إقليم تيجراي إلا بالحوار.

وفى وقت سابق أعلنت معتمدية اللاجئين بالسودان، أن عشرات العسكريين الإثيوبيين تقدموا بطلبات لجوء للسودان على خلفية الحرب الدائرة فى بلادهم منذ نوفمبر 2020، بحسب صحيفة سودان تريبون.

وقالت معتمدية اللاجئين قالت فى بيان لها، إن 120 من الضباط الإثيوبيين فى معسكر أم قرقور الواقع شرق السودان، تقدموا بطلبات لجوء إلى حكومة السودان.