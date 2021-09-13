وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 4 ملايين و630 ألفاً و391 حالة.

وكانت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها،أعلنت أمس الأحد، تخطي إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية 8 ملايين إصابة و202 ألف وفاة، فيما بلغ اجمالي المتعافين 7 ملايين و302 ألف إصابة منذ بدء الجائحة.