واشنطن (أ ش أ)

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 224 مليوناً و627 ألفاً و653 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 4 ملايين و630 ألفاً و391 حالة.



وكانت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها،أعلنت أمس الأحد، تخطي إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية 8 ملايين إصابة و202 ألف وفاة، فيما بلغ اجمالي المتعافين 7 ملايين و302 ألف إصابة منذ بدء الجائحة.

وأظهرت أحدث احصائيات صادرة عن المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل نسبة التطعيم 3.18 % من سكان القارة بلقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعة واحدة 5.12 % من سكان القارة، بينما حصل 2.96 % على جرعتين، كما تم توزيع 70 مليون جرعة لقاح على الدول الأعضاء، موضحة أن المغرب قام بتحصين 47 % من السكان، بينما سجلت جنوب أفريقيا 24.3 %، وبلغت زيمبابوي 16.5%.

وتعتمد أفريقيا على بلدان أخرى في الحصول على 99 % من إمداداتها من اللقاحات بينما يهدف الاتحاد الأفريقي والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى إنتاج 60 % من اللقاحات في إفريقيا محليًا بحلول عام 2040، وقد حدد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا رواندا والسنغال وجنوب إفريقيا كمراكز إقليمية محتملة لتوفير اللقاحات قارياً.

في غضون ذلك، أوصت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - في بيان - الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الأفريقية" تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية ، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الامراض على القارة.