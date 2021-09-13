أمين عام الأمم المتحدة: ملتزمون بتقديم المساعدات الإنسانية للأفغان

كتب أحمد عرفة

قال أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، إنه من المهم للغاية التواصل مع طالبان في أفغانستان.

وأضاف أمين عام الأمم المتحدة، خلال كلمته بختام مؤتمر جنيف لمساعدة أفغغانستان: ملتزمون بتقديم المساعدات الإنسانية للأفغان.

وفى وقت سابق حذر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، من أن الرعاية الصحية الأولية في أفغانستان على وشك الانهيار، ومن خطر زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.

جاء ذلك في كلمته اليوم الاثنين، أمام المؤتمر الوزاري رفيع المستوى بشأن الوضع الإنساني في أفغانستان المنعقد بجنيف بحضور الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش.