أفراد عصابة سرقة المساكن يكشفون كواليس الاستيلاء على محتويات 16شقة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

اعترف 3 عاطلين تم ضبطهم لاتهامهم بسرقة 16 شقة سكنية بالجيزة، أنهم يكونون تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة المساكن، بواسطة تسلق المواسير، والتسلل عبر النوافذ أو كسر الأبواب بعد رصد الشقة المستهدف سرقتها، والتأكد من خلوها من المقيمين بها.

أضاف المتهمون أنهم يستولون على محتويات الشقق الثمينة، مثل المصوغات الذهبية والهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب ويبيعونها لثلاثة من عملائهم، وتقسيم حصيلة المسروقات بينهم.

وقال المتهمون إن عملاءهم الثلاثة يتولون شراء المسروقات مع علمهم أنها من حصيلة سرقات، حيث يحصلون عليها بأسعار أقل من قيمتها الأصلية، ويعيدون بيعها مرة أخرى.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين الثلاثة المتورطين في شراء المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وأرشدوا عن المسروقات، وتم ضبطها والتوصل لأصحابها من ملاك الشقق المسروقة، حيث تعرفوا على المسروقات، ووجهوا اتهاما لأفراد التشكيل العصابي بالسرقة، ليتم إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على تشكيل عصابي، تخصص في سرقة المساكن بأسلوب التسلق والكسر، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام 3 أشخاص، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فـي ارتكاب حوادث سرقات المساكن، بأسلوب "التسلق والكسر" متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 16 واقعة، كما أرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم سـيئ النية 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، وقد تم ضبطهم والمسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة للتحقيق.