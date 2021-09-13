اليوم السابع
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أستاذ مناهج: يجب اتخاذ إجراء قانونى ضد أي مدرس يمارس عقوبة بدنية ضد طالب

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 08:46 م
أستاذ مناهج: يجب اتخاذ إجراء قانونى ضد أي مدرس يمارس عقوبة بدنية ضد طالب الفصول
كتب أحمد عرفة

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أكدت الدكتورة محبات أبو عميرة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أهمية حظر وزارة التربية والتعليم استخدام الموبايل للمعلمين والطلاب في العام الجديد، موضحة أن استخدام "الموبايل" أثناء اليوم الدراسى يعطل الطالب عن ممارسة العملية التعليمية، خاصة بالنسبة للطلاب الصغار والمرحلة الثانوية.

وأضافت أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن بعض الطلاب يستخدمون الموبايل في لعب ألعاب ويشاهدون أفلاما على الموبايل في المدارس، مشيرة إلى ضرورة عدم استخدام المدرس أيضا للموبايل في المدارس لضمان انتظام العام الدراسى.

وأوضحت أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن الطالب يكون معه الموبايل يستخدمه خلال فترة الراحة أو الفسحة، ولكن هذا لا يحدث، موضحة أن منع استخدام الموبايل يضمن انتظام العملية التعلمية والتركيز في التعليم ومنع تضيع الوقت.

وأكدت أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي مدرس يستخدم عقابا بدنيا ضد أي طالب لما له من أثار نفسية وبدنية عكسية على الطالب.

 

 


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