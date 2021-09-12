5 علامات هتظهر على جسمك وتنبئك بمرض السرطان.. أبرزها النزيف

-الإصابة بنزيف غير طبيعي:

الإصابة بمرض السرطان يعد من الأمور الخطيرة التي تعرض الشخص للخوف والفزع، وخاصة في حالة عدم اكتشافه مبكرا، ولذا يقدم التقرير المنشور خلال موقع "thehealthy" بعض العلامات التي تظهر علي جسمك وتنبهك للإصابة بمرض السرطان ومنها:

إذا أصيبت بنزيف بطريقة غير طبيعية وغير مبررة، عليك استشارة الطبيب، لأنه خلال نمو الخلايا السرطانية تتسبب في تعطيل نمو الخلايا الأخرى، وقد يتسبب هذا في نزيف في رئتيك بسبب أنسجة ندبة ، أو حتى أجزاء أخرى من الجسم.

-نزول الوزن الغير مبرر:

-ظهور كتل:

-التعب والإرهاق:

فقدان الوزن المفاجئ والغير مبرر علامة سيئة، وتعد علامة علي أن جسمك لا يمتص العناصر الغذائية التي يحتاجها ويستهلك طاقة أكثر مما يحتاج إليه ، للحفاظ على صحتك، فإذا استيقظت لبضعة أسابيع بوزن أقل دون أسباب فهنا يبدا القلق ويجب التعرف علي السبب.في حالة ظهور أي كتل بالجسم وتورم في أي جزء يجب الذهاب للطبيب وخاصة إذا كان غير مصاحب للألم .

إذا شعرت بالتعب والإرهاق الشديد بدون القيام بأي أنشطة عليك البحث عن السبب، لأنها تعد علامة مبكرة علي الإصابة بالسرطان، أو أن الجسم يقاوم بعض الفيروسات.

-عسر الهضم:

إذا كنت تستيقظ كل يوم وتشعر بحرقة في المعدة وعسر الهضم ، فهذا يعد علامة علي أن المعدة تواجه صعوبة في القيام بوظيفتها، ويجب الذهاب للطبيب في حالة الاستمرار لمدة أسبوع