4 أطعمة مهمة لصحة طفلك وذاكرته.. أبرزها المكسرات والعصائر الطبيعية

فاطمة ياسر

صحة الطفل العقلية والذهنية تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحته وذكائه، ولذا الاهتمام بنوعية الطعام المتناول تعد من الحيل الغذائية المهمة لذاكرة ومخ الطفل.

وأكد التقرير المنشور خلال موقع " healthline و webmed" ، أن العناصر الغذائية والأطعمة المفيدة التي يحصل عليها الطفل لها علاقة قوية في الحفاظ علي صحة المخ، والحد من تعرضه لأي مشاكل علي المدي البعيد، لأنها تعمل علي إنشاء روابط عصبية قوية.

وقدم التقرير بعض الأطعمة الغذائية الهامة الغنية بالفيتامينات التي يحتاجها مخ الطفل، لحصوله علي الذكاء ، وأيضا التركيز الجيد، وهي:

-الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة:

لها دور كبير في زيادة التركيز عند الأطفال، وتساهم في إمداد الدم للمخ، وهذا الأمر يزيد من فرص تحسين الذاكرة والذكاء، ولذا يمكنك إعطاء طفلك السبانخ ، والأفوكادو، الكيوي، الجرجير، البيض، جميعها أطعمة مهمة للطفل.

-الأسماك:



تعد من أفضل وأشهر أنواع البروتينات، فهي غنية بمضادات الأكسدة وأيضا الأوميجا3، التي من دورها الحفاظ علي صحة المخ، والحفاظ بشكل كبير علي أدائه، وتذيد من تركيز الطفل وتنشيط المخ بشكل ملحوظ.

-المكسرات:



تحتوي علي الدهون الطبيعية والمهمة لصحة مخ الشخص، وتحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، ومنها الأوميجا3، ومضادات الأكسدة، ولذا يجب علي الطفل تناول حفنة يوميا منها لتنشيط المخ.

-العصائر الطبيعية:



نعم فإعطاء الطفل كوبا من العصير الطازج المصنوع في المنزل، يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في زيادة تدفق الدم بالمخ، وارتفاع نسبة التركيز، والذكاء، ولذا يمكنك إعداد عصير العنب أو البرتقال أو الفراولة أو التوت في المنزل، بدون إضافة السكر للتحلية، فهي أنواع غنية بمضادات الأكسدة التي تساهم بشكل كبير في تنشيط المخ.