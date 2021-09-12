وكيل الأوقاف: ترجمة خطبة الجمعة لـ9 لغات لتصل إلى الجميع

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن وزارة الأوقاف أطلقت مبادرة "نبى الرحمة"، بمناسبة اقتراب المولد النبوى الشريف، موضحا أن هناك 22 صفحة وقناة على السوشيال ميديا تتواصل من خلالها مع المواطنين، بجانب بوابة الأوقاف الإلكترونية وزوارها تخطوا الـ 30 مليونا.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الوزارة تترجم خطبة الجمعة إلى 9 لغات للوصول إلى الجميع، كما أن هناك صفحة رسمية للوزير وصفحة رسمية للوزارة للتواصل مع المواطنين على السوشيال ميديا.

ولفت وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إلى أن الإنسان دائما يبحث عن قدوة يجدها في بيته ثم المعلم ثم عندما يكبر يجدها في الناس التي يجد فيها البنان في المجتمع، والنبى هو القدوة فهو النموذج الأمثل للبشر الذى أراده الله للإنسان.