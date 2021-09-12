اليوم السابع
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وفاة ربة منزل أصيبت في حريق اشتعل بشقتها بمنطقة البدرشين

الأحد، 12 سبتمبر 2021 04:18 م
وفاة ربة منزل أصيبت في حريق اشتعل بشقتها بمنطقة البدرشين سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقيت ربة منزل مصرعها، متأثرة بإصابة لحقت بها نتيجة نشوب حريق بشقتها في منطقة البدرشين جنوب الجيزة، وشهد الحريق أيضًا إصابة زوجها، و تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق فى الواقعة.

كان مركز شرطة البدرشين، تلقى بلاغًا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعلى الفور تم الاستعانة برجال الحماية المدنية وإخماد الحريق الذي أسفر عن إصابة ربة منزل وزجها، وتم نقلهما إلى المستشفى.

عقب مرور عدة أيام فارقت الزوجة الحياة، نتيجة تدهور حالتها الصحية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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