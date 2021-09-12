اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الخارجية اليابانى يخطط لزيارة نيويورك خلال سبتمبر الجارى

الأحد، 12 سبتمبر 2021 11:30 م
وزير الخارجية اليابانى يخطط لزيارة نيويورك خلال سبتمبر الجارى اليابان - أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو يخطط لزيارة نيويورك خلال الشهر الجاري لعقد محادثات مع نظرائه.

وقالت مصادر بوزارة الخارجية اليابانية (لم تكشف عن هويتها)، "إن الزيارة يجري الترتيب لها لتتزامن مع انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة".
ومن المتوقع أن يترأس موتيجي اجتماعا لوزراء خارجية أربع دول هي "اليابان وألمانيا والبرازيل والهند" التي تسعى للحصول على عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي.
وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهديه لا يخطط لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه يعتزم حضور قمة رباعية مع قادة الولايات المتحدة وأستراليا والهند من المقرر عقدها في 24 سبتمبر الجاري في واشنطن، على أن تكون هذه الزيارة الأخيرة لسوجا لدولة أجنبية كرئيس لوزراء اليابان.


اليابان

أمريكا

نيويورك

اليابان والولايات المتحدة

موتيجي توشيميتسو

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