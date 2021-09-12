نيوزيلندا تشترى 500 ألف جرعة لقاح فايزر من الدنمارك

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أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أن بلادها اشترت 500 ألف جرعة إضافية من لقاح فايزر المضاد لفيروس كوفيد-19 من الدنمارك.



وقالت أرديرن في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن الجرعات الإضافية ستبقي على إمدادات معززة، في وقت يواصل فيه النيوزيلنديون الحصول على التطعيم بوتيرة سريعة.



وأضافت أرديرن أن الصفقة الجديدة تعزز حملة التطعيم في نيوزيلندا لباقي شهر سبتمبر، وفقا لموقع "نيوز هاب" الإخباري النيوزيلندي.



وتأتي الاتفاقية الجديدة بعد أيام قليلة فقط من إعلان أرديرن أنه تم التبرع بربع مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر لنيوزيلندا من إسبانيا، وذلك بفضل صفقة مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.



وكشفت أرديرن اليوم أن هذه اللقاحات موجودة الآن بالفعل في نيوزيلندا، بينما من المقرر أن تصل الدفعة المذكورة من الدنمارك منتصف الأسبوع المقبل، مضيفة "أود أن أعرب عن تقديرنا لرئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن".