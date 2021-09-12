نيابة طلخا: سحب عينات DNA من والد ووالدة مهندس الدقهلية الذى عثر عليه غريقا

الدقهلية – شريف الديب

قرر مصطفى محمد وكيل النائب العام بمركز طلخا، والمستشار حسن شطا مدير النيابة، تحت إشراف المستشار علاء السعدنى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، بتحويل والد المهندس أحمد عاطف ووالدته، إلى الطب الشرعى لأخذ عينة (DNA)، ومضاهته بالعينة التى أخذها من الجثة التى ظهرت بمياة نهر النيل بالأمس، للاطمئنان بأن الجثة التى تم العثور عليها هى للمهندس أحمد عاطف المتغيب منذ 10 أيام.

وكشف التقرير المبدئى، أنه تم العثور على الجثة فى حالة تحلل جزئى.

واستمعت النيابة إلى أقوال غادة زوجة المهندس أحمد عاطف، والتى اتهمت فيه أحد أصدقاءه، والذى أشار إليه المجنى عليه، فى آخر اتصال بينها وبين زوجها، وأكد لها بأنه معه وهو آخر من قام بمشاهدته، وكان فى طريقه للحصول منه على بعض الأموال، نظرا لأنها كانت فى حالة ولاده تحسبا لأى ظرف.

وكشف مصدر أمنى بأن المتعلقات الشخصية التى ظهرت مع الجثة التى ظهرت بالنيل هى تخص المجنى عليه بعد أن تعرفت عليها زوجته.

وشيع الآلاف من أهالى قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية جثمان المهندس أحمد عاطف الذى تم العثور على جثمانه بعد 10 أيام من الغياب عن أسرته واختفاءه، يوم ولادة زوجته لتدبير تكاليف ولادة زوجته.

وعثر على الجثة أسفل كوبرى جامعة المنصورة، وتم استدعاء أسرته للتعرف عليه، بعد أن تطابقت الاوصاف معه، وأكدت الأسرة بأنه هو المهندس أحمد عاطف.

وخرج أهالى قرية ميت عنتر فى جنازة مهيبة من أمام مسجد الجمعية الشرعية بالقرية ورددوا هتافات لا إله إلا الله، وسط صرخات اسرته.

فيما سادت الحزن على أهالى القرية، وسط حالة من البكاء الهستيرى من الجميع أثناء تشييع الجنازة حزنًا على رحيله المفاجئ.

وانتهى الطب الشرعى من تشريح الجثمان وكتابة التقرير النهائى عن أسباب الوفاة، وتم عرضه على النيابة العامة والتى أمرت بتسليم الجثمان إلى ذوية، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط الجانى المتورط فى الحادث.